Meteo Messina: ultime ore d'instabilità e poi sarà di nuovo estate - Tempostretto

Nel fine settimana temperature in aumento e tempo più soleggiato

Primi scampoli di tempo autunnale anche in Sicilia. In programma una residua instabilità e venerdì il tempo migliora, con temperature in aumento. In questo periodo, l’afflusso di aria più fresca dalla Scandinavia, in contrasto con l’aria più calda e umida presente in loco, ha causato condizioni di forte instabilità, con piogge, rovesci e temporali. I fenomeni più intensi, nel pomeriggio di ieri, fortunatamente si sono abbattuti in mare aperto, sia sul Tirreno che nello Ionio, con temporali autorigeneranti che hanno scaricato tantissima acqua (dalle tracce radar si stima oltre 90-100 mm).

Queste precipitazioni, in aree urbanizzate, avrebbero di sicuro prodotto notevoli criticità di carattere idraulico. Malgrado il miglioramento delle ultime ore il tempo rimarrà ancora parecchio instabile e inaffidabile, anche se il minimo depressionario in quota si è già spostato sul basso Ionio, richiamando una più fresca ventilazione di grecale verso la Sicilia.

Mercoledì 27 settembre 2023

Al mattino ancora instabilità, con spazi di sole, anche ampi, alternati al passaggio di annuvolamenti anche consistenti, che daranno luogo a improvvisi acquazzoni o brevi rovesci, piuttosto localizzati. I fenomeni saranno maggiormente probabili sull’area tirrenica più occidentale, soprattutto sulla zona dei Nebrodi. Durante il pomeriggio qualche scroscio potrebbe colpire pure il capoluogo, soprattutto il quadrante nord di Messina. Le temperature massime torneranno ad alzarsi, con punte di +25°C +26°C, minime sui +20°C. Venti da deboli a moderati settentrionali, con mari poco mossi, localmente mosso il Tirreno e lo Ionio a largo, con risacche sui litorali esposti a nord-est.

Giovedì 28 settembre 2023

Permarrà ancora dell’instabilità che nel corso della giornata sarà accresciuta dal passaggio di un nucleo di vorticità in quota, pronto a favorire lo sviluppo di nubi cumuliformi sul basso Tirreno e Stretto, capaci di apportare dei locali rovesci fra la tarda mattinata e il pomeriggio, fra la costa tirrenica orientale e la città. Graduale miglioramento in serata, con ampie schiarite e cieli stellati. Le temperature massime si manterranno sui +25°C, minime sui +19°C. La ventilazione spirerà ancora dai quadranti settentrionali, rendendo i mari poco mossi.

Venerdì 29 settembre 2023

Tempo in fase di miglioramento, con cieli poco nuvolosi o al più parzialmente nuvolosi. Fra tarda mattinata e orario di pranzo degli annuvolamenti cumuliformi si svilupperanno sulle aree montuose interne, dando origine a qualche isolato rovescio o temporale di calore. Tempo più soleggiato sulle coste, con temperature massime attese in ulteriore aumento, fino a +27°C e umidità pronta a salire. La colonnina di mercurio tornerà a spingersi sopra le tipiche medie del periodo, in previsione di un weekend che si annuncia maggiormente stabile e soleggiato sulle coste.