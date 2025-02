Meteo Messina, una domenica con allerta arancione

A diramarla, in tutto il territorio metropolitano, la Protezione civile regionale

METEO MESSINA – Da mezzanotte e per tutta la giornata di domenica 2 febbraio allerta arancione. A diramarla, in tutto il territorio messinese, la Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali, rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca sud orientale con possibili mareggiate sulle coste.

Domenica 2 febbraio, le previsioni

Al mattino il maltempo si attarderà sul messinese, con piogge e temporali, anche localmente intensi, che si accompagneranno a forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dalla seconda parte della mattinata, con l’allontanamento della linea di convergenza venti verso la Calabria, il tempo andrà a migliorare, con l’apertura di ampie schiarite. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di altre piogge e rovesci, anche a sfogo temporalesco. Temperature in sensibile calo, con massime non oltre i +16°C +15°C e minime sui +10°C +11°C. Venti da sostenuti a intensi da S-SE, in attenuazione dalla seconda parte del giorno. Mari da mossi a molto mossi, fino ad agitato lo Ionio, con mareggiate su tutto il litorale ionico.

