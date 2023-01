Meteo Messina: weekend fra nubi, qualche pioggia e schiarite, in attesa del maltempo lunedì - Tempostretto

Ecco cosa ci aspetta per il weekend e l'inizio della prossima settimana

Quello in arrivo sarà un weekend contraddistinto dalla spiccata variabilità, in modo particolare la giornata di sabato, che vedrà ancora il transito di nubi irregolari, per infiltrazioni di umidità nei bassi strati, dove sarà presente un moderato flusso da NW. Quest’aria umida produrrà degli annuvolamenti che potranno dare luogo pure a qualche pioggia di debole intensità, a carattere locale, fra l’area tirrenica orientale e lo Stretto.

Sabato 14 gennaio 2023

Al mattino avremo ancora cieli che spazieranno dal parzialmente nuvoloso al nuvoloso, o molto nuvoloso sull’area dello Stretto di Messina, con la possibilità nel corso della giornata di qualche locale e breve pioviggine o scroscio di pioggia. Maggiormente probabile nell’area compresa fra Capo Rasocolmo e la parte nord dello Stretto. Verso sera i cieli diverranno più liberi dalle nubi, con maggiori spazi di sereno. Cieli sereni o poco nuvolosi sull’area ionica. Le temperature massime domani non dovrebbero superare la soglia dei +16°C in pieno giorno, mentre le temperature minime si attesteranno sui +12°C sul livello del mare. Venti deboli fra NW e Nord. Mari poco mossi.

Domenica 15 gennaio 2023

Tempo buono e prevalentemente soleggiato inizialmente al mattino. Nel corso della giornata infiltrazioni di umidità, stavolta in quota (nei bassi strati l’aria sarà più stabile e secca), produrranno delle possibili velature e delle nubi alte e sottili, in movimento da NW verso SE. Clima tutto sommato mite di giorno, con temperature massime fino a oltre +16°C, localmente pure +17°C in provincia. Minime in lieve aumento per le nubi stratificate che attenueranno l’irraggiamento serale, con valori sui +14°C a livello del mare. Sarà una giornata con venti molto deboli o assenti, tendenti a ruotare da Sud entro sera. Mari quasi calmi.

Mappa sinottica per l’inizio della prossima settimana elaborata da meteored.

Fra lunedì 16 e martedì 17 arriveranno le piogge

L’inizio della prossima settimana vedrà un importante cambiamento meteorologico, per l’arrivo della terza perturbazione atlantica di questo 2023 che entro la serata di lunedì 16 gennaio raggiungerà il messinese, dispensando delle piogge, ma pure qualche bel rovescio di pioggia, soprattutto sui settori tirrenici.

Nel corso della settimana il quadro meteorologico andrà ulteriormente a “movimentarsi” per un importante cambiamento circolatorio, effetto del brusco raffreddamento che nei giorni scorsi ha interessato l’area siberiana orientale. Ciò favorirà una notevole accelerazione della “corrente a getto polare”, fra il nord America e l’Europa, con l’apertura della porta del flusso perturbato atlantico che si abbasserà di latitudine, fino a pilotare sul nostro Mediterraneo nuove perturbazioni atlantiche, foriere di piogge e nevicate sui monti.