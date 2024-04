Meteo Messina: weekend soleggiato e molto mite, ampia escursione termica giornaliera

Ci attende un altro weekend molto mite, con temperature attese in ulteriore aumento.

Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da aria via via più calda e secca in risalita dall’entroterra desertico del Marocco, garantirà un altro weekend di bel tempo in riva allo Stretto, come sul resto della Sicilia. L’aria secca in quota renderà il cielo poco nuvoloso, garantendo un soleggiamento quasi ininterrotto. Entro domenica sui mari che contornano lo Stretto di Messina si potranno vedere pure le prime foschie di stagione, indotte dallo scorrimento di aria calda, sopra la più fredda superficie del mare.

Sabato 6 aprile 2024

Al mattino avremo un cielo poco nuvoloso su tutti i nostri settori, con transito di qualche cirro in mattinata. La visibilità sarà ottimale, mentre i venti da Nord soffieranno tra il debole e il moderato, specialmente lungo lo Stretto. Temperature massime pronte a raggiungere i +22°C +23°C, minime sui +12°C +13°C. L’escursione termica giornaliera sarà più ampia nelle aree più interne della provincia.

Domenica 7 aprile 2024

Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato, con cielo poco nuvoloso o al massimo leggermente velato. Nel pomeriggio prevarrà il bel tempo su tutti i settori, con venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi, poco mosso solo lo Stretto di Messina. Le massime si potranno spingere oltre la soglia dei +22°C in città, minime notturne di +12°C +13°C.

Tendenza per la prossima settimana

L’arrivo di aria più calda dal Sahara favorirà un ulteriore aumento delle temperature massime, mentre al suolo i venti ruoteranno da Sud, con l’avvento dell’ostro e dello scirocco sull’area dello Stretto di Messina. Fino a giovedì non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti, con tempo stabile e temperature al di sopra delle medie del periodo.