Meteo: sabato più soleggiato, ma attenzione alla giornata di domenica

Piogge attese nella serata di domenica

I primi tepori primaverili dei giorni scorsi, con le prime temperature massime oltre la soglia dei +25°C, hanno illuso molti. Pensare che il mese di maggio sia solo sole e clima mite è sbagliato. Del resto siamo ancora in primavera, la stagione dai mille volti, è questi cambiamenti repentini del tempo sono la normalità, per una stagione di transizione. Anzi, nei prossimi giorni rivedremo il volto più instabile della primavera, con il sempre più probabile ritorno di piogge e temporali dalla prossima settimana. Nel frattempo il weekend che si sta per aprire sarà caratterizzato da una estrema variabilità, con spazi di sole alternati ad annuvolamenti, mentre domenica, verso sera, qualche pioggia potrebbe fare strada verso il Messinese.

Sabato 10 maggio 2025

Al mattino prevalenza di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con passaggio di velature e nubi alte alternate a spazi di sole. Nel pomeriggio ed in serata le velature diverranno più compatte. Temperature massime pronte a superare la soglia dei +22°C +23°C, minime sui +16°C +17°C. Venti deboli da Nord, tendenti a ruotare da Sud lungo l’area ionica e lo Stretto di Messina. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Domenica 11 maggio 2025

Giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a spazi soleggiati. Nel corso della giornata si assisterà ad un incremento della copertura nuvolosa, che diverrà più compatta in serata, quando un fronte temporalesco attraverserà la Sicilia, da ovest verso est, chiudendo verso il Messinese non prima di sera. Le prime precipitazioni si vedranno sull’area nebroidea nel tardo pomeriggio, e poi in serata verso la zona ionica e lo Stretto. Nonostante la nuvolosità il clima rimarrà mite, con massime che raggiungeranno i +22°C +23°C, mentre le minime notturne scenderanno sotto i +17°C. Sullo Stretto soffierà una moderata ventilazione da Sud, mentre sulla costa tirrenica prevarrà una brezza da NE. Mari poco mossi, increspato lo Stretto.

Tendenza per la prossima settimana

Se la tendenza dei principali modelli matematici verrà confermata la prossima settimana rischia di essere caratterizzata da una spiccata instabilità, causa l’isolamento di una depressione sui mari attorno l’Italia. Se prevarrà la linea mostrata dal centro di calcolo europeo ECMWF il maltempo potrebbe divenire anche severo, con piogge e temporali. Ancora mancano diversi giorni per avere delle conferme, ma in questo momento la stabilità atmosferica sarà ancora lontana, visto che l’anticiclone rimarrà alle alte latitudini (in Inghilterra si sta vivendo una delle fasi siccitose più intense degli ultimi decenni).