Meteo Sicilia: lunedì tempo perturbato, rischio grandinate e prima neve sull'Etna - Tempostretto

Atteso un ulteriore abbassamento delle temperature durante i fenomeni

Come previsto, la saccatura è andata in “cut/off”, favorendo così l’isolamento di una goccia fredda in quota che domani scivolerà sullo Ionio, passando sopra le coste della Sicilia orientale. Tale depressione in quota, caratterizzata da isoterme molto fredde, di -18°C a circa 5000 metri, scorrerà sopra aria relativamente più tiepida e mari ancora molto caldi in superficie. La notevole differenza termica, fra i bassi strati e le masse d’aria più fredde (di lontane origini scandinave) produrrà forte instabilità, con la formazione di imponenti cumulonembi, forieri di piogge, rovesci e fulminazioni.

Pertanto quella di domani sarà una giornata instabile, che si aprirà con cieli nuvolosi o coperti che daranno luogo a piogge, rovesci e temporali, pronti ad interessare un po’ tutto il nostro territorio. Inclusa la riviera ionica, finora appena lambita dalle piogge delle ultime ore. Infatti i temporali più intensi, entro il pomeriggio, si spingeranno sull’area ionica, insistendo per qualche ora, prima di un miglioramento più definitivo atteso in serata.

Rischio grandine, ecco perchè

Considerando che domani il centro di massa di questo minimo in quota, alimentato da un nocciolo di aria piuttosto fredda (polare marittima) in media troposfera, scivolerà sullo Ionio, causando parecchia instabilità e temporali localizzati, non si esclude il rischio di temporali dalla grandine facile tra la Calabria e la Sicilia, e quindi pure fra reggino, messinese e catanese. Inoltre si respirerà un pò di autunno con temperature lungo le coste solo sui +20°C o poco sotto durante i fenomeni

Il lifted index e altri indici termodinamici, assieme all’intrusione di aria molto fredda e secchissima dalla stratosfera sopra la verticale della goccia fredda, ci suggeriscono che localmente il rischio di vedere grandine di piccola e media taglia sarà moderato o elevato, soprattutto nelle aree interessate dalle celle temporalesche più giovani. Mentre sull’Etna, al di sopra dei 2800 metri, domani cadrà la prima vera neve fresca di stagione (non solo graupel), pronta a coprire di bianco tutta l’area sommitale del vulcano. L’instabilità proseguirà fino alla giornata di mercoledì, prima di un deciso miglioramento sul finire di settimana.