Meteo Messina. Venerdì scirocco, nel weekend temperature in picchiata e rovesci sparsi - Tempostretto

Fra sabato e domenica un calo termico di oltre -8°C -9°C e instabilità. I dettagli fino a domenica

Soffia lo scirocco, anche piuttosto teso nella parte nord della città, segno di un progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. L’afflusso di aria calda e molto umida di queste ore è indotto dallo sprofondamento di una saccatura, sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Questa venendo alimentata dal ramo discendente del “getto polare”, che al contempo la riempirà di aria piuttosto fredda in quota, nel corso delle prossime 24 ore tenderà a propagarsi verso l’Italia, entrando con un cavo d’onda lungo il bacino centrale del Mediterraneo. Ciò favorirà domani un rinforzo del flusso umido sciroccale nei bassi strati, con rinforzi sensibili in tutto il quadrante nord del capoluogo, dove le raffiche supereranno anche i 60 km/h fra Ganzirri, Torre Faro e la fascia collinare fra Curcuraci e Faro Superiore.

Nel corso della serata di sabato 23 la saccatura proiettata sul territorio italiano verrà tagliata, nella sua parte più meridionale, da una rimonta, verso nord-est, dell’anticiclone delle Azzorre, il quale favorirà l’isolamento di una “goccia fredda” (depressione in quota colma di aria fredda), fra basso Adriatico e Ionio. Tale vortice in quota apporterà una marcata instabilità fra le giornate di domenica 24 e lunedì 25 settembre, oltre ad un marcato calo delle temperature, che finalmente torneranno a portarsi a ridosso delle medie stagionali, o poco sotto.

Venerdì 22 settembre

Sarà una giornata dal clima afoso, condizionata dallo scirocco che spirerà moderato sullo Stretto, con sensibili rinforzi nella parte nord della città, dove le raffiche in giornata potranno toccare o oltrepassare la soglia dei 60 km/h. I cieli si presenteranno da velati a nuvolosi, per il passaggio di nubi alte e stratificate. Le massime saranno sui +30°C, minime sui +24°C +25°C, il tutto condito da umidità elevata. Venti da deboli a moderati meridionali, da tesi a forti da Sud e S-SE sull’imbocco nord dello Stretto e nell’area che va da Mortelle fino a Villafranca e Venetico. Mari da quasi calmo il Tirreno sotto costa, a mosso lo Stretto e lo Ionio.

Sabato 23 settembre

Sin dal mattino si vivrà un tipo di tempo d’attesa, con lo scirocco ancora attivo al suolo, ma in graduale attenuazione verso la tarda mattinata. L’atmosfera sarà ancora afosa, con temperature elevate, vicino ai +30°C, accompagnate da alti tassi dell’umidità relativa sullo Stretto e costa ionica. Fra il pomeriggio e la serata si assisterà a un aumento della nuvolosità e alla rotazione del vento al suolo, da scirocco a maestrale, segno dell’approssimarsi dal Tirreno di un fronte freddo che in serata apporterà qualche rovescio sparso, soprattutto sulla riviera tirrenica e sull’area dello Stretto, oltre a un sostanziale calo delle temperature e dell’umidità. Attenzione ai mari che risulteranno tutti mossi, fino a localmente molto mosso lo Ionio per onde lunghe da Sud.

Domenica 24 settembre

La giornata domenicale si aprirà all’insegna di condizioni di variabilità e di un clima decisamente più fresco, per merito di una vivace ventilazione di maestrale che abbasserà sensibilmente le temperature, con massime di non oltre i +23°C e minime pronte a spingersi al di sotto dei +18°C. Insomma un bel calo termico rispetto i +30°C di queste ore. Nel corso della giornata, specialmente fra il pomeriggio e la serata, qualche rovescio improvviso colpirà la costa tirrenica, zona Nebrodi, e la città. Rischio più basso sulle altre aree della provincia.