Ancora 24 ore di tregua, sabato nuova perturbazione atlantica e tante piogge

La perturbazione di origine atlantica che ha riportato il freddo, ed anche la prima neve della stagione sui Nebrodi, si è allontanata sullo Ionio e la Grecia, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con ampie schiarite e cieli parzialmente nuvolosi. Almeno fino a domani, venerdì 30 novembre, il tempo si presenterà maggiormente stabile e soleggiato, specie la mattinata, con larghi squarci di cielo sereno o poco nuvoloso. Ma già dal pomeriggio, da ovest, si faranno strada i primi annuvolamenti che segneranno l’arrivo del nuovo peggioramento, atteso per la giornata di sabato 1 dicembre.

L’arrivo della nuova perturbazione atlantica sarà preceduto dall’attivazione di umidi venti da Sud e S-SE che saranno un po' più freddi del normale. Il soffio di questa ventilazione meridionale sarà innescato dal graduale calo della pressione atmosferica che annuncerà il nuovo peggioramento. Difatti, nella la giornata di sabato 1 dicembre, il ramo attivo di questa perturbazione attraverserà la Sicilia, raggiungendo fin da subito il messinese, che assieme all’alto catanese, sarà una delle aree maggiormente colpite dalle precipitazioni (presenti nel fronte caldo).

Fin dal mattino di sabato piogge e rovesci risaliranno la costa ionica fino all’area dello Stretto di Messina, interessando pure la città. I fenomeni a tratti potranno risultare pure intensi, specialmente lungo la costa ionica e l’imboccatura sud dello Stretto, dove i torrenti sono già ingrossati dopo le abbondanti piogge delle scorse settimane.

Piogge copiose che potrebbero creare anche locali criticità, come temporanei allagamenti o la piena di fiumare e corsi d’acqua, già sovraccaricati dalle piogge dei mesi scorsi. Dovrebbe risultare meno coinvolta l’area tirrenica che solo fra pomeriggio e sera riceverà qualche precipitazione sparsa. Sull’Etna, come sulle vette dei Nebrodi, dovrebbe riprendere a nevicare, in modo anche intenso sopra i 1500-1600 metri.

Le temperature sono previste in lieve aumento le massime, con punte di non oltre i +17°C +18°C. Venti da deboli a moderati meridionali, tendenti a ruotare da NE o N-NE in serata. Mari da mossi fino a localmente molto mosso lo Ionio. Domenica 2 dicembre si assisterà ad un miglioramento, con la cessazione delle precipitazioni e l’apertura di ampie schiarite un po' su tutti i settori, dalla costa tirrenica a quella ionica.

Il grosso del maltempo si dovrebbe spostare in mare aperto, sullo Ionio. La ventilazione si disporrà dai quadranti settentrionali, indicando un calo delle temperature, soprattutto dalla serata. I mari si dovrebbero mantenere da poco mossi a mossi.

Daniele Ingemi