Meteo: weekend fra sole e velature, domenica torna lo scirocco sullo Stretto

Dagli ultimi aggiornamenti emerge come flusso perturbato atlantico rimarrà aperto a lungo, attivando lo scirocco sulla Sicilia

METEO MESSINA – Dopo la pausa anticiclonica di questi ultimi giorni, dall’Atlantico sta per spalancarsi la porta delle piovose perturbazioni oceaniche. Perturbazioni pronte a produrre piogge sopra la media su buona parte delle regioni settentrionali. Dagli ultimi aggiornamenti emerge come flusso perturbato atlantico rischia di rimanere aperto a lungo, per diversi giorni, rischiando così di influenzare negativamente buona parte della settimana di Pasqua, con piogge e locali fenomeni temporaleschi, a tratti pure intensi. Ma le regioni del Sud e la Sicilia rimarranno ai margini di questi fronti, tanto da essere investiti maggiormente dai richiami caldi sciroccali, attivati dal passaggio di questi sistemi frontali atlantici sulle regioni settentrionali.

Generalmente lungo queste avvezioni calde si formano dei promontori anticiclonici termici che assicurano una certa stabilità, seppur con cieli spesso velati da nubi alte e sottili, o dalla polvere desertica. Anzi, in alcune aree del Sud, durante la settimana di Pasqua si potranno sperimentare pure delle fasi molto calde, per il richiamo di aria calda subtropicale continentale dall’entroterra africano, pronta a spingere i termometri oltre la soglia dei +25°C +28°C. Sulle coste tirreniche siciliane si potrebbero raggiungere i +28°C +30°C fra Palermo e Messina.

Sabato 12 aprile

Al mattino prevalenza di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ampi spazi di sole alternati al passaggio di velature. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme si svilupperà sull’area più interna dei Peloritani, senza però dare origine a precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i +18°C +19°C, mentre durante le ore notturne si scenderà sotto i +13°C +14°C. Venti deboli di brezza, con rinforzi da Nord sullo Stretto. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto.

Domenica 13 aprile

Sarà una domenica delle Palme con un cielo velato, a tratti nuvoloso, per passaggio di nubi cirriformi. Fra il pomeriggio e la serata si attende un graduale incremento della nuvolosità ad iniziare dalla costa tirrenica e dall’area dello Stretto, ma si tratterà di nubi alte e sottili che non causeranno fenomeni degni di nota. Il clima si presenterà mite di giorno, con massime che raggiungeranno i +19°C +20°C. La sera però la colonnina di mercurio scivolerà sotto la soglia dei +14°C +15°C. Lo scirocco comincerà a soffiare sullo Stretto, e dal pomeriggio pure sulla costa tirrenica, con raffiche che in serata potrebbero toccare i 50 km/h, localmente anche 60 km/h. Mari da poco mossi a mosso lo Stretto e lo Ionio.