Meteo weekend: massime fino a +29°C ma sullo Stretto torna il vento cavaliere

Ecco le temperature nel Messinese sabato e domenica. E le tendenze nella prossima settimana

Dopo il primo assaggio di caldo africano dei giorni scorsi, nel corso del weekend un modesto promontorio anticiclonico subtropicale continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato, tipico di giugno, con temperature massime pronte, nuovamente, a sfiorare i +30°C, dopo il temporaneo calo termico delle ultime ore. Nel frattempo, pero, trovandoci lungo il bordo orientale di questo promontorio azzorriano, prevarrà nei bassi strati una ventilazione da N-NW e da Nord, pronta ad incanalarsi lungo la bocca nord dello Stretto, producendo la sostenuta ventilazione orografica da Nord che dall’area di Pace e Paradiso si intensifica nella parte sud del Canale (per effetto “channelling”), arrivando parecchio sostenuta fra Tremestiere e Giampilieri. Va detto che se in città farà giusto un po’ di caldo, in montagna, fra Nebrodi e Peloritani, sopra gli 800 metri, il clima si presenterà più fresco e temperato, anche per via della presenza, sempre in quota, di una ventilazione nord-occidentale piuttosto sostenuta. E nelle ore notturne e serali la dorsale sarà avvolta dalle nubi prodotte dall’umidità proveniente dal Tirreno.

Sabato 6 giugno 2026

Ci aspetta una giornata soleggiata, con cielo poco nuvoloso, e nubi innocue sui monti che circondano lo Stretto di Messina. In serata qualche nube innocua transiterà sul capoluogo. Temperature massime pronte a spingersi oltre i +28°C +29°C, minime sui +20°C +21°C. Venti deboli da N-NW sul Tirreno, moderati da Nord sullo Stretto, con rinforzi, fino a 30 km/h, nell’area fra il porto e Giampilieri. Mari poco mossi, localmente mosso lo Stretto nella sua imboccatura più meridionale, con onde di mare vivo da N-NE fino a Capo Taormina.

Domenica 7 giugno 2026

Ci attende una domenica prevalentemente soleggiata, con un cielo poco nuvoloso, o al massimo parzialmente nuvoloso, per delle velature di passaggio. Temperature massime sui +27°C +28°C e minime sui +21°C. Venti deboli da Nord sul Tirreno, moderati sempre da Nord lungo tutto lo Stretto e sull’area ionica. Mari poco mossi, mosso lo Stretto di Messina nella sua imboccatura più meridionale.

Tendenza per la prossima settimana

Sostanzialmente fino al 10 non si intravedono grosse novità, con piena stabilità e prevalenza di un cielo poco nuvoloso, a tratti velato, per nubi cirriformi in quota. Da martedì 9 giugno potremmo assistere a una intensificazione del caldo umido, per via dell’afflusso in quota di aria subtropicale marittima. In coda qualche modello intravede un primo break estivo a cavallo fra il 16 e il 18 giugno. Ma parliamo solo di proiezioni a lunghissimo termine, per ora poco attendibili.