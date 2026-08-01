 Crollo a Messina, recuperato il corpo della giovane Alessandra Frazzica VIDEO

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Marco Olivieri

Crollo a Messina, recuperato il corpo della giovane Alessandra Frazzica VIDEO

sabato 01 Agosto 2026 - 21:49

Si tratta della terza vittima del disastro a Pistunina. Si cercano ancora tre dispersi

MESSINA – Si trovava in una zona considerata più complicata per i vigili del fuoco. Ma, scavando tra le macerie, sono riusciti a individuarla. Il terzo corpo recuperato oggi, dopo il crollo della palazzina a Pistunina, è quello della ventunenne Alessandra Frazzica, commessa in un bazar cinese, collocato al primo piano. A riconoscerla la madre.

Alessandra Frazzica

I corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone sono stati già ritrovati. La giovane Alessandra Frazzica è dunque la terza vittima di questo disastro.

Carmelo Leone

Questi ora i tre dispersi: Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone) e Lhairu Warnakulasuriya, domestico della famiglia Leone.

Rosa Leone

Nelle foto le tre vittime.

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