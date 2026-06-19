Meteo weekend: Sicilia solo sfiorata dalla grande onda di calore che investe l’Europa

Ecco che tempo si prevede nel Messinese e nell'isola nei prossimi giorni. Con le tendenze nella prossima settimana

METEO MESSINA – Una intensa ondata di calore, di portata eccezionale per il mese di giugno, si appresta a colpire, in modo molto duro, l’Europa occidentale, la Francia e il Nord Italia, dove nel weekend si toccheranno punte di +38°C +40°C fino alle porte di Parigi. Questa massa d’aria calda in realtà non viene direttamente dal Sahara, come magari si pensa un po’ ingenuamente. Ma si tratta di aria molto calda in quota, dalle latitudini subtropicali, già presente fra Spagna e Francia, che attraverso l’Europa centro-occidentale tende a scivolare verso il basso (da 5000 metri fino agli strati più bassi dell’atmosfera), scaldandosi di circa +1°C ogni 150 metri di discesa. Si tratta del fenomeno delle subsidenze atmosferiche, questi moti discendenti dentro gli anticicloni che rendono i cieli sereni e seccano l’aria, impedendo lo sviluppo delle nuvole. Da qui si innesca un feedback positivo, che giorno dopo giorno accumula calore sopra le vaste distese continentali europee (l’energia in ingresso supera quella in uscita durante le ore notturne creando un bilanciamento termico positivo), fra Spagna, Francia, Germania, creando una bolla d’aria calda, nei primi 5 km di atmosfera, che si sposta poi gradualmente verso levante, coinvolgendo le Alpi, il Nord Italia e altri Paesi europei.

Per nostra fortuna la Sicilia e la Calabria si troveranno lungo i margini sud-orientali di questo promontorio anticiclonico, sul lato discendente della circolazione anticiclonica, dove al suolo prevarrà ancora una ventilazione da Nord che limiterà l’aumento termico. Pensate che le temperature massime attese a Messina nel weekend, appena +30°C e +32°C +33°C nelle zone più interne della provincia, saranno di almeno sette o otto gradi inferiori rispetto alle temperature massime attese nelle grandi capitali europee, da Madrid a Parigi, passando per Berlino, e la stessa Milano. Insomma, ci possiamo considerare un’isola felice, anche se le minime notturne saliranno domenica e lunedì, fino a +23°C in piena notte, con un’umidità relativa fra il 50% e il 60%, e un po’ di afa. Sui nostri monti, invece, si supereranno di poco i +19°C +20°C.

Sabato 20 giugno 2026

Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, venti di brezza e temperature massime che in pieno giorno toccheranno i +29°C +30°C. Durante il tardo pomeriggio e la serata ancora prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Venti molto deboli o assenti. Mari quasi calmi.

Domenica 21 giugno 2026

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura di passaggio in quota durante la giornata. Le temperature massime attese a Messina raggiungeranno i +30°C e +32°C +33°C nelle zone più interne della provincia. Venti deboli, tendenti a ruotare da Sud fra Ionio e Stretto. Mari quasi calmi, calmi verso sera sul Tirreno.

Tendenza per la prossima settimana

Continueremo a rimanere ai margini di questa grossa struttura anticiclonica, con giornate moderatamente calde e qualche nube ad evoluzione diurna sui monti, durante le ore più calde del giorno. Dopo metà settimana non si esclude qualche nota d’instabilità sui rilievi dell’entroterra, per un leggero calo della pressione in quota. Ma per avere delle conferme occorrerà valutare i prossimi aggiornamenti.