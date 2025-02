Meteo weekend: torna lo scirocco, molte nubi ma poche piogge

La pressione sul Mediterraneo inizia a diminuire per l’ingresso di una depressione che nel corso della serata odierna si andrà a strutturare a sud dell’Atlante algerino, avvicinandosi domani alla Sicilia. Pur non interessando direttamente la Sicilia questa depressione contribuirà a rafforzare un umido flusso sciroccale nei bassi strati che fra sabato e domenica spirerà sostenuto, soprattutto lungo l’area dello Stretto di Messina. L’avvezione di umidità in risalita dal Nord Africa, inoltre, produrrà una estesa nuvolosità stratificata che condizionerà il tempo del fine settimana. Sui settori ionici esposti allo scirocco, inoltre, si verificheranno pure delle piogge, soprattutto nella giornata domenicale.

Sabato 1 marzo 2025

Giornata che inizia al mattino con cielo nuvoloso, per nubi alte e stratificate, che si alterneranno a locali aperture. Fra il pomeriggio e la serata la copertura nuvolosa si farà più spessa, con le prime nuvole basse pronte a comparire sull’area ionica e sulla zona sud della città. Verso sera qualche piovasco non è escluso sul taorminese. Le temperature massime raggiungeranno valori di +17°C, mentre le minime si attesteranno sui +12°C +13°C. I venti soffieranno moderati da Sud nello Stretto, deboli o moderati da sud-est sul resto del territorio provinciale. Mari poco mossi, mosso entro sera lo Ionio.

Domenica 2 marzo 2025

Al mattino prevarrà un cielo nuvoloso o molto nuvoloso un po’ ovunque, con locali spazi soleggiati. Lo scirocco condizionerà gran parte del giorno, rendendo l’atmosfera piuttosto fosca. Sul litorale ionico e lungo lo Stretto si affacceranno delle nuvole basse. Il rischio pioggia sarà basso, è riguarderà principalmente il settore ionico della provincia e l’area più meridionale del territorio comunale. Le temperature massime raggiungeranno punte di oltre +17°C, le minime si attesteranno sui +12°C +13°C. Venti meridionali moderati, tendenti ad attenuarsi verso sera. Mari da poco mosso il Tirreno, a mossi sia lo Ionio che lo Stretto.

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

La giornata di lunedì 3 marzo sarà condizionata ancora dall’instabilità, con molte nubi e possibili piogge che bagneranno in maniera intermittente sia il capoluogo che parte della provincia. Nel corso della giornata si apriranno maggiori schiarite, con tendenza a successivo miglioramento. Questa variabilità, tipica del periodo primaverile, continuerà a condizionare il martedì grasso, mentre da mercoledì l’arrivo di un promontorio anticiclonico ripristinerà la stabilità e il bel tempo. Le temperature massime potranno salire fino a +20°C fra mercoledì e giovedì.