MetroCity: 13,5 milioni blinderanno la sicurezza sismica delle scuole nel Reggino - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – I bandi Mi (Ministero dell’Istruzione) vinti dalla Città metropolitana per un controvalore da 13,5 milioni di euro «serviranno a rendere più sicure le nostre scuole sotto il profilo antisismico», afferma il metroconsigliere delegato alle Finanze, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio. Le due variazioni in entrata potranno, a suo avviso, «segnare una svolta per i nostri istituti».

Fondi per adeguamento e progettazione antisismica

I finanziamenti, spiega Ranuccio, sono da ricollegare a «due distinti bandi e verranno impegnati per adeguamento e progettazione antisismica, rappresentando una vera e propria iniezione di fiducia in un momento in cui, molte strutture pubbliche, soffrono carenze strutturali o devono fare i conti con il mancato raggiungimento dei minimi standard di sicurezza. Ed in questi ultimi casi, a perdere sono le nostre comunità che vedono venir meno punti di riferimento essenziali per l’erogazione dei servizi sui territori». Invece, osserva, queste misure «mirano a scongiurare potenziali rischi per l’incolumità di studenti e personale scolastico e, soprattutto, vogliono affermare la sacralità della scuola quale elemento di crescita e formazione da vivere in un contesto di sicurezza assoluta».

Ranuccio: «Garanzia per famiglie e addetti ai lavori»

Così, nell’analisi del consigliere delegato, «nel breve volgere di pochi anni il comparto scuola della Città metropolitana potrà contare su mura solide, sicure, moderne ed all’altezza dei rischi. Una garanzia per le famiglie e per quanti, quotidianamente, operano, agiscono e lavorano nel campo dell’istruzione».

