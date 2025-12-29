Mezzana. Discarica a cielo aperto e strade colabrodo

Il degrado ambientale soffoca le colline sopra il torrente mentre i residenti denunciano uno stato di abbandono perenne

MESSINA – Un cumulo di sacchi di plastica, secchi di vernice, vecchi mobili e scarti edilizi. La fotografia che giunge dalla zona di Mezzana non lascia spazio a interpretazioni: è l’ennesimo schiaffo al territorio messinese, un atto di inciviltà che trasforma i margini della carreggiata in una discarica abusiva a cielo aperto. I rifiuti, abbandonati proprio laddove la natura dovrebbe essere protagonista, rappresentano solo la punta dell’iceberg di un disagio molto più profondo che vivono le famiglie della zona.

Le risposte negate ai residenti

La via Mezzana, prosecuzione naturale del torrente, viene descritta dai residenti come una terra dimenticata. Nonostante la zona sia abitata tutto l’anno, chi ci vive si sente un “figlio di un Dio minore”. Manca l’urbanizzazione primaria e il transito è diventato una scommessa quotidiana con la sicurezza. La strada è quasi inagibile, ma il paradosso è che proprio questo stato di incuria attira altri pericoli: il percorso è infatti spesso utilizzato da praticanti di moto fuoristrada che sfrecciano ad alta velocità, ignorando la presenza delle abitazioni e mettendo a rischio l’incolumità di chi risiede nell’area.

Un appello alla sicurezza e alla dignità

Non si tratta solo di rimuovere i rifiuti, ma di restituire dignità a un’intera zona. Le famiglie chiedono interventi strutturali per la messa in sicurezza della viabilità e un controllo più serrato contro chi utilizza la strada come una pista da gara o come pattumiera personale. La sensazione di isolamento e pericolo è ormai insostenibile e la richiesta d’aiuto è chiara: Mezzana non può restare un’area di serie B, abbandonata all’inciviltà di pochi e all’indifferenza delle istituzioni.