 Mezzana. Discarica a cielo aperto e strade colabrodo

Mezzana. Discarica a cielo aperto e strade colabrodo

Redazione

Mezzana. Discarica a cielo aperto e strade colabrodo

lunedì 29 Dicembre 2025 - 11:00

Il degrado ambientale soffoca le colline sopra il torrente mentre i residenti denunciano uno stato di abbandono perenne

MESSINA – Un cumulo di sacchi di plastica, secchi di vernice, vecchi mobili e scarti edilizi. La fotografia che giunge dalla zona di Mezzana non lascia spazio a interpretazioni: è l’ennesimo schiaffo al territorio messinese, un atto di inciviltà che trasforma i margini della carreggiata in una discarica abusiva a cielo aperto. I rifiuti, abbandonati proprio laddove la natura dovrebbe essere protagonista, rappresentano solo la punta dell’iceberg di un disagio molto più profondo che vivono le famiglie della zona.

Le risposte negate ai residenti

La via Mezzana, prosecuzione naturale del torrente, viene descritta dai residenti come una terra dimenticata. Nonostante la zona sia abitata tutto l’anno, chi ci vive si sente un “figlio di un Dio minore”. Manca l’urbanizzazione primaria e il transito è diventato una scommessa quotidiana con la sicurezza. La strada è quasi inagibile, ma il paradosso è che proprio questo stato di incuria attira altri pericoli: il percorso è infatti spesso utilizzato da praticanti di moto fuoristrada che sfrecciano ad alta velocità, ignorando la presenza delle abitazioni e mettendo a rischio l’incolumità di chi risiede nell’area.

Un appello alla sicurezza e alla dignità

Non si tratta solo di rimuovere i rifiuti, ma di restituire dignità a un’intera zona. Le famiglie chiedono interventi strutturali per la messa in sicurezza della viabilità e un controllo più serrato contro chi utilizza la strada come una pista da gara o come pattumiera personale. La sensazione di isolamento e pericolo è ormai insostenibile e la richiesta d’aiuto è chiara: Mezzana non può restare un’area di serie B, abbandonata all’inciviltà di pochi e all’indifferenza delle istituzioni.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Per un Natale di resistenza tra il mondo in fiamme e le nostre periferie
Ccpm di Taormina, impiantato pacemaker senza fili a bimba di 10 anni. Solo 8 casi al mondo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED