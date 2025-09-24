 Mezzo milione a Messina Servizi per la manutenzione delle aree "ForestaMe"

Marco Ipsale

mercoledì 24 Settembre 2025 - 09:30

Servizi accessori affidati all’azienda che si occupa del verde urbano

MESSINA – Verde pubblico abbandonato in centro città e a villaggio Aldisio. “ForestaMe” non ha funzionato ovunque alla perfezione e ora la giunta Basile cerca di correre ai ripari, destinando a Messina Servizi 496mila euro di attività extra contratto di servizio per la manutenzione e gestione di nuove aree verdi e servizi accessori.

300mila euro erano già stati impegnati ad agosto, ai quali si aggiunge un residuo di 110mila euro da esercizi precedenti, ora altri 40mila per un totale provvisorio di 450mila euro.

Se i fondi non fossero sufficienti, Messinaservizi dovrà rimodulare in riduzione le attività programmate per il quarto trimestre del 2025, per far rientrare i costi all’interno delle somme previste dal contratto base. La delibera, inoltre, dà mandato alla società di procedere con l’esecuzione degli interventi più urgenti e richiede la trasmissione di un preventivo dettagliato e di un rendiconto analitico delle spese.

