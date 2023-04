L'appello: "Chiunque la trovi o sappia qualcosa si faccia vivo anche tramite il vostro giornale"

MESSINA – L’appello di un lettore: “Voglio fare una segnalazione importante. Il 4 aprile sono stato derubato del mio veicolo. Un’auto alla quale sono affezionato, usata per lavorare con l’Unione italiana ciechi e per accompagnare mio padre in ospedale. Il veicolo è una Fiat 500 lounge targata FP366XC. Chiunque la trovi o sappia qualcosa si faccia vivo anche tramite il vostro giornale, grazie”.