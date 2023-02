Microcredito, lunedì 27 a Reggio Calabria convegno alla Camera di commercio - Tempostretto

Confesercenti può concedere finanziamenti senza garanzie reali fino a 50mila euro rimborsabili fino a 84 mesi o fino a 100mila tramite Italia Comfidi

REGGIO CALABRIA – Lunedì 27 febbraio alle 9,30 alla Camera di commercio di Reggio Calabria si terrà un

convegno organizzato da Confesercenti Reggio Calabria con l’Ordine dei commercialisti e

degli esperti contabili.

Si parlerà di microcredito, un nuovo strumento finanziario rivolto a nuove imprese, start-up e

imprese titolari di partita Iva da non più di 5 anni e con non più di 5 dipendenti, oltre agli altri strumenti

finanziari di Confesercenti Reggio Calabria destinati a tutte le imprese.

Con la Cassa del Microcredito spa Confesercenti Reggio Calabria può concedere direttamente

finanziamenti senza garanzie reali per un massimo di 50mila euro rimborsabili fino a 84 mesi.

Tramite Italia Comfidi, invece, sempre con credito diretto, può erogare fino a 100mila euro a

qualsiasi tipologia d’impresa.

