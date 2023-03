Migranti sbarcati a Messina, in prevalenza siriani ed egiziani. 21 i minori non accompagnati - Tempostretto

Sono giunti in 240 ieri al Molo Norimberga. Le operazioni coordinate dalla Prefettura. Un centinaio destinati a centri di accoglienza delle regioni Veneto e Piemonte

MESSINA – Proseguono oggi le operazioni coordinate dalla Prefettura in seguito allo sbarco di 240 migranti al molo Norimberga di ieri mattina alle 8. Completate le attività sanitarie a cura di Usmaf, Asp e Croce rossa in sinergia con forze dell’ordine, Save the children e Comune, i migranti sono stati condotti all’hotspot di Bisconte. Qui sono stati identificati. Ed è emerso che prevalentemente si tratta di siriani, di cui 68 componenti nuclei familiari anche con bambini, ed egiziani; 21, invece, i minori stranieri non accompagnati.

1300 migranti nell’Isola

Nella serata di ieri la Prefettura ha già ultimato l’organizzazione relativa alla trasferta di un centinaio di migranti destinati a centri di accoglienza delle regioni Veneto e Piemonte. Le operazioni, come detto, proseguiranno anche nella giornata di oggi. Gli sbarchi, con l’arrivo delle belle giornate, sono aumentati sensibilmente. I 240 naufraghi giunti ieri a Messina con la nave Corsi della Guardia Costiera, fanno parte di 1300 migranti sbarcati sull’Isola ed accolti perlopiù a Lampedusa e Pantelleria.