Milazzo. Abbandonano rifiuti ai punti raccolta vestiti, è pioggia di multe

MILAZZO – È pioggia di multe, nel Comune di Milazzo dove continuano a manifestarsi episodi di abbandono di rifiuti nei luoghi più disparati. Ad essere “beccati” dalle foto trappole, questa volta, diversi abitanti del territorio immortalati nell’atto di abbandonare rifiuti ingombranti e sacchi di spazzatura presso i cassonetti destinati alla raccolta degli indumenti usati.

Midili: “Segnalazioni alla Procura di Barcellona”

Midili adesso ammonisce sulle possibili conseguenze per quanti riceveranno il verbale a casa, facendo riferimento al passaggio sul piano penale per il reato di abbandono di rifiuti: «Vedremo se capiranno -ha dichiarato Midili- con la nuova legge e con le segnalazioni alla Procura di Barcellona».

Il sindaco di Milazzo ha quindi aggiunto: «Questi “zozzoni” non offendono solo una Amministrazione che è riuscita a raggiungere la soglia del 70 per cento della raccolta differenziata, partendo da una cifra irrisoria, ma soprattutto mortificano cittadini che con impegno e volontà stanno collaborando per ottenere questo risultato. Gente irrispettosa nei confronti della città, gente che magari non paga neppure la tassa sui rifiuti e che ritiene di poter considerare Milazzo una località dove tutto è possibile. Oltre 300 verbali, appelli alle buone pratiche e comunicazioni di ogni topo evidentemente non bastano. Loro continuano a sporcare imperterriti».

Tra le zone più colpite dall’abbandono di rifiuti anche la centralissima piazza Nastasi, ma sono stati registrati episodi anche presso San Papino, Santa Marina e Baronello.

