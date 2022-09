Milazzo, al via il Festival del Cinema Italiano. Cambia la viabilità

Per permettere il pieno svolgimento del Festival, nella città di Milazzo sono state apportate alcune modifiche alla viabilità. Ecco le strade interessate

MILAZZO – Tutto pronto per il Festival del Cinema Italiano, quest’anno ospitato presso la città del Capo. Milazzo ospita l’evento per la prima volta. Ieri la prima giornata della manifestazione, che si concluderà il prossimo 1 ottobre.

Tanti i nomi importanti presenti al Festival: da Franco Arcoraci a Fabrizio Del Noce per cinque giornate dedicate al mondo del cinema e ai personaggi che lo hanno caratterizzato nel corso degli ultimi anni. Una manifestazione di spessore, che ha già riscontrato l’entusiasmo dell’amministrazione che punta a rendere Milazzo una città dedicata alla cultura e al turismo.

Al fine di permettere il pieno svolgimento del Festival, alcune modifiche alla viabilità sono già state attivate da ieri sera e interessano principalmente via Crispi, ma anche altre zone limitrofe: «Nel dettaglio dalle 20.00 alle 22.00 sino a sabato –si legge in una nota del comune- è stata decisa l’istituzione del divieto di transito veicolare della via Crispi nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cassisi e piazza della Repubblica. Istituito anche il divieto di sosta dalle 18.00 alle 22.00 ambo i lati di via Crispi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Cassisi e piazza della Repubblica».

Il Festival del Cinema Italiano è ospitato presso l’Atrio del Carmine di Milazzo, con ingresso libero.

