Milazzo. Al via la stabilizzazione per 29 contrattisti Asu

Sono 29 i dipendenti Asu che saranno stabilizzati con l’indeterminato al Comune di Milazzo, grazie ai fondi della Regione Sicilia

MILAZZO – Al via la stabilizzazione per 29 contrattisti del Comune di Milazzo. Si tratta di personale Asu (Attività Socialmente Utili) che passeranno all’indeterminato, grazie ai fondi della Regione Sicilia che ha previsto un contributo massimo per singolo lavoratore pari a 19.180 euro annui.

Già concluso l’iter burocratico, con l’estensione dell’attività lavorativa a 34 ore settimanali. La firma del contratto è fissata per il 15 gennaio, dopo l’approvazione della giunta guidata dal sindaco Pippo Midili.

«Gli interessati -si legge in una nota del Comune di Milazzo- si sono visti trasformare il loro rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale sino ad un massimo di 24 ore settimanali in dipendenza della categoria di appartenenza, con impegno orario proporzionato alla categoria di inquadramento e tenuto conto dei titoli d’accesso posseduti dai soggetti interessati, nei limiti dell’importo del contributo a totale carico del governo regionale».