Milazzo. Approvato il Pudm: riflettori su Levante e Ponente

Approvato il Pudm di Milazzo: in programma 18 nuovi lidi, porto turistico, riqualificazione del lungomare e uso pubblico della costa

Il Comune di Milazzo ha ottenuto il via libera definitivo al Piano di utilizzo del demanio marittimo, noto come pudm Milazzo, grazie alla pubblicazione del decreto assessoriale trasmesso nei giorni scorsi. Si tratta di un passaggio cruciale per dare avvio alla regolamentazione e valorizzazione delle aree demaniali di Levante e Ponente.

Il sindaco Midili: il Pudm Milazzo è strumento di riqualificazione

Il sindaco Pippo Midili ha dichiarato: «Il Pudm dovrà essere premessa e parte integrante della riqualificazione del lungomare di Ponente ed avrà fra gli altri obiettivi principali quello di esaltare l’uso sostenibile della costa milazzese attraverso processi di ri-generazione, bonifica e valorizzazione che privilegino l’uso pubblico dell’area demaniale».

Waterfront, lidi e concessioni: gli effetti concreti del Pudm Milazzo

L’amministrazione attende ora il finanziamento da 19 milioni di euro per la valorizzazione del waterfront, uno degli obiettivi strategici previsti nel pudm Milazzo. Il piano contempla la creazione di 18 lidi, dodici in più rispetto agli attuali, con una superficie media di circa 4.000 metri quadrati ciascuno, tra terrapieno e spiaggia.

L’assessore Santi Romagnolo ha sottolineato: «Contrariamente a quanto si afferma, non ci sono lidi confermati o altri assegnati perché tutte le autorizzazioni alle strutture esistenti scadranno nel 2027. Il Comune metterà a bando tutti i 18 lidi e quindi verranno aggiudicati mediante gare ad evidenza pubblica alla quale, voglio sottolinearlo, potranno partecipare anche gli attuali concessionari. Quanto alla “privatizzazione generalizzata” dell’arenile non è affatto vero, in quanto la superficie che potrà essere occupata dai concessionari è solo una minima parte di quella destinata alla pubblica fruizione».

Infrastrutture e tutela ambientale incluse nel Pudm Milazzo

Il pudm Milazzo prevede anche la conferma del porto turistico localizzato dal 1989 a Levante, nello specchio acqueo compreso tra il molo Marullo e l’area antistante la chiesa di San Giacomo. Tra gli interventi inseriti nel piano figura la realizzazione di un punto ristoro a Croce di mare, oltre a un tratto di arenile destinato all’alaggio delle imbarcazioni da pesca, tra la chiesa di Santa Maria Maggiore e l’inizio della strada Panoramica a Vaccarella. Nessun intervento è invece previsto lungo il Promontorio, scelta dettata dalla volontà di tutelarne l’ambiente e il paesaggio.