Milazzo. Cambi in giunta: Santi Romagnolo nominato vice sindaco

Ancora cambiamenti nella giunta comunale di Milazzo, l’assessore Santi Romagnolo è stato nominato vice sindaco

MILAZZO – Nuovi cambiamenti per la giunta Midili, alla guida della città di Milazzo. Dopo la nomina della nuova assessora Natascia Fazzeri, con delega a servizi sociali e contenzioso, il sindaco Pippo Midili nomina il nuovo vice sindaco.

Con determina del sindaco Pippo Midili, l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo è stato nominato nuovo vice sindaco. Una nomina che non giunge inaspettata, Romagnolo si è infatti dimostrato sempre vicino all’amministrazione Midili. In una nota, il Comune sottolinea inoltre come si sia sempre distinto per operatività e senso del dovere istituzionale nel suo ruolo di assessore.

