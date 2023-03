Milazzo, cambia la viabilità in Via Cristoforo Colombo. Tutti i dettagli

Doppio senso nella Via Cristoforo Colombo, a Milazzo, con modifiche anche agli stalli per i parcheggi. Al via i lavori per la segnaletica

MILAZZO – Tempo di modifiche alla viabilità, nella città del Capo che adotta il doppio senso di marcia per Via Cristoforo Colombo con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra la zona di Ponente e la zona di Levante.

Già disposti i lavori per l’applicazione della nuova segnaletica orizzontale, che si svolgeranno nelle ore notturne così da limitare criticità al normale flusso del traffico automobilistico. I lavori si svolgeranno nelle giornate dell’8, 9 e 10 marzo: per queste giornate è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.00 alle 8.00 del mattino sulla via Cristoforo Colombo e sul lato ovest del Lungomare Garibaldi.

Cambiamenti anche gli stalli dei parcheggi

Ulteriori modifiche riguarderanno i parcheggi. Gli stalli a pagamento saranno posizionati da Piazza Roma verso la Marina Garibaldi mentre spariranno i parcheggi per gli scooter, per i quali non si conosce ufficialmente la nuova collocazione ma il Comune di Milazzo già anticipa l’intenzione di mantenerli nei pressi dell’area circostante che si affaccia sul mare.

Il sindaco Pippo Midili, nel commentare le modifiche alla viabilità, ha ricordato come il doppio senso sia previsto dal Piano urbano del traffico approvato dal commissario straordinario nel 2013 e come sia già stato attivato per il tratto San Papino – Via Roma mentre il passaggio successivo, ad oggi, risulta bloccato da una transenna.

«Finalmente toglieremo quella transenna –dichiara Midili- che da oltre cinque anni staziona all’altezza della rotatoria di Piazza Roma e anche la realizzazione del doppio senso di marcia in via Colombo non comporterà alcun “taglio” ai parcheggi».