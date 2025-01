Milazzo. Cimitero digitale, concluso il censimento

MILAZZO – Il cimitero di Milazzo censito digitalmente. Ad annunciarlo è l’assessore Antonio Maimone, che spiega come siano già state censite oltre 20mila sepolture per un’area di oltre 50 metri quadri.

La digitalizzazione servirà ad accedere ad una serie di servizi, tramite un apposito pannello apposto dinanzi al cimitero di Milazzo. Tra questi, sarà possibile gestire i dati, la localizzazione dei defunti e le lampade votive. Due giorni a settimana, inoltre, sarà attivo lo sportello front office per chiedere informazioni ed effettuare segnalazioni.

Maimone ha commentato: «Credo si tratti di una svolta per andare incontro alle esigenze di molti cittadini. Un ulteriore intervento, aggiunto a quello della realizzazione dei loculi, per evitare che, come in passato, possa verificarsi il problema delle tumulazioni per mancanza di celle, ma anche al ripristino delle fontane e l’acquisto di sei scale per coloro che devono raggiungere le celle dei loro cari posti nei punti più alti. Inoltre, sono stati ristrutturati i locali della sala mortuaria e quelli del custode cimiteriale».

Novità per il regolamento comunale

Infine, Maimone ha anticipato alcune novità del regolamento comunale che prevede “la possibilità al coniuge superstite di avere in concessione la cella attigua; ai portatori di handicap, riconosciuti invalidi al 100%, di aver assegnato un loculo di facile accesso e a chi si trova in difficoltà economica dare la possibilità di richiedere la rateizzazione del costo del loculo”.

