Milazzo, completato il campo sportivo di Bastione. Adesso l’affidamento

Lo scorso 31 luglio l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Bastione, a Milazzo, che potrà essere utilizzato anche dalle scolaresche

MILAZZO – Taglio del nastro, ma soltanto metaforicamente, per il nuovo campo sportivo di Bastione, a Milazzo, inaugurato lo scorso 31 luglio alla presenza del sindaco Pippo Midili, degli assessori, dei consiglieri comunali e dei cittadini della zona. Presente anche il parroco di Santa Marina, padre Giovanni Saccà, che ha benedetto il campo sportivo.

La nuova struttura, realizzata dalla “Opera Appalti srl” di Torregrotta, è dotata di un campo da tennis, di un pista da corsa di circa 250 metri, di un campo da bocce, di un’area per il fitness, di un’area giochi e di un edificio adibito a spogliatoio.

Il nuovo campo, che sorge nei pressi della scuola di Bastione, potrà essere utilizzato anche dagli studenti della zona come sottolineato dallo stesso Comune di Milazzo. Adesso si attende, tramite gara, l’affidamento del servizio di gestione che andrà a privati.

Soddisfatto il primo cittadino, che ha commentato: «La nostra città si arricchisce di una struttura sportiva importante fortemente voluta da questa Amministrazione. Per me è ancora più importante averlo fatto in una parte del nostro territorio da sempre dimenticata. Non solo. Un impianto sportivo in questa porzione di territorio vuole ribadire che la comunità milazzese è unica, Non esiste divisione tra centro e periferia. Dobbiamo abbandonare questo senso di divisione».