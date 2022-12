Milazzo: il piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio

Oltre 18 milioni di interventi, quelli auspicati dal Comune di Milazzo per la messa in sicurezza del territorio. Si attendono i finanziamenti

MILAZZO – Il Comune di Milazzo punta alla messa in sicurezza del territorio, dopo gli eventi alluvionali degli ultimi tempi e in particolare di quelli di inizio mese che hanno duramente colpito la riviera tirrenica.

Proprio per questo motivo, al fine anche di ottenere i necessari finanziamenti dalla Protezione civile, il Comune ha trasmesso alla prefettura il piano di interventi previsti per il mamertino. Si parla di progetti da oltre 18 milioni di euro per un totale di 10 opere pubbliche.

Nello specifico, un primo progetto già esecutivo riguarda il convogliamento delle acque reflue: l’importo necessario per il primo stralcio ammonta a 18 milioni di euro. Altri progetti, anche questi già esecutivi, riguardano la messa in sicurezza di via Bevaceto per 305 mila euro e di Croce di Mare per 44mila euro oltre al rifacimento dei muri di contenimento di via Acqueviole e via Feliciata per complessivi 366mila euro.

Interventi anche per la messa in sicurezza del palazzo municipale, con due progetti per un totale di 305mila euro, per i locali della polizia municipale con un progetto da 61mila euro e per altri edifici pubblici per un totale di 305mila euro.

