Milazzo. Eventi natalizi in piazza Caio Dullio, arriva lo street food

MILAZZO – Cambio di programma, nella città del Capo, per l’appuntamento fissato con il villaggio di Babbo Natale annunciato nei giorni scorsi. L’evento, previsto dall’8 al 26 dicembre, che si sarebbe dovuto svolgere presso la marina Garibaldi sarà invece spostato in piazza Caio Duilio.

A far scaturire la decisione la concomitanza con un altro atteso evento, previsto nella medesima location. Si tratta dello “Street food sicily on tour” che dal 16 al 18 dicembre proporrà degustazioni gastronomiche tipiche della Sicilia con 10 stand espositivi, allestiti all’interno di caratteristiche casette in legno.

Lo “Street food sicily on tour” si svolgerà dunque all’interno del villaggio di Babbo Natale, contribuendo a trasformare la piazza in un vero e proprio punto d’attrazione turistica per il periodo delle feste. Propositivo il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che annuncia come l’evento servirà da banco di prova per gli appuntamenti con la cucina siciliana previsti per giugno.

«La “tre giorni di dicembre” sarà una anteprima dell’evento che faremo nel mese di giugno -dichiara il sindaco di Milazzo- Crediamo molto in queste iniziative che sono motivo di richiamo per i visitatori e ci permettono così di dare vitalità alla nostra città e valorizzare il cibo di strada siciliano che ha una tradizione secolare. Senza trascurare che questa tipologia di eventi rappresenta un ulteriore supporto per diversi settori legati all’enogastronomia, e dunque anche per il turismo enogastronomico che è una grande opportunità per il nostro territorio».

