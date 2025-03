Milazzo. Il MuMa entra nel Sistema Museale Nazionale

MILAZZO – Un nuovo, importante, riconoscimento per il MuMa, fondato dal biologo milazzese Carmelo Isgrò. Il Museo del Mare di Milazzo, infatti, è entrato ufficialmente a far parte del Sistema Museale Nazionale del Ministero della Cultura. È possibile, dunque, trovare il MuMa sul portale del MiC.

Lungo l’iter d’accesso, per il quale il Museo del Mare ha dovuto dimostrare di possedere 202 requisiti minimi di qualità. In seguito, il MuMa è stato sottoposto all’esame della Commissione per il Sistema Museale Nazionale, che ha fornito parere positivo per l’inserimento del sito nel circuito del Ministero.

Carmelo Isgrò, che da anni cura le attività del MuMa, si è detto entusiasta per questo risultato: «Siamo felici di questo importantissimo riconoscimento ufficiale delle istituzioni nei confronti di un museo che da anni si impegna nella salvaguardia del nostro mare e nella promozione culturale e turistica della nostra città, anche a livello internazionale. Non consideriamo questa istituzionalizzazione del Museo come un traguardo, ma un punto di partenza per attività sempre più grandi e importanti, sempre a fianco delle istituzioni. Un riconoscimento che rappresenta un’ulteriore spinta per rafforzare il sodalizio tra il MuMa e le istituzioni, nell’ottica di una valorizzazione continua del patrimonio culturale e scientifico del territorio».

La Città di Milazzo continua ad affermarsi come importante polo culturale, per il tirreno come per l’intera provincia messinese. Proprio nei giorni scorsi, infatti, il Castello di Milazzo, nel quale risiede il Museo del Mare, è stato al centro di un incontro che fa da apripista all’inserimento della Cittadella Fortificata nel circuito dell’Istituto Castelli Italiani.

