Milazzo. La Nino Romano presenta la stagione, confermato il tecnico Maccotta - Tempostretto

La Polisportiva Nino Romano è pronta a disputare il campionato di Serie C femminile

MILAZZO – Nuovo inizio per la Polisportiva Nino Romano, realtà pallavolistica storica del territorio messinese, che sarà ai nastri di partenza del campionato di serie C femminile, anche nella prossima stagione. Dopo l’ottimo recente piazzamento (quinto posto finale; la terza posizione è sfumata solo nelle ultime due gare), si punterà, con modalità ancor più incisive, al raggiungimento del primario obiettivo societario di sempre: la valorizzazione umana e sportiva del vivaio, costituito esclusivamente da bambine e ragazze del comprensorio di riferimento.

Confermato, nello staff tecnico quale primo allenatore, Mauro Maccotta; al suo fianco, quale secondo allenatore, la giovane Federica Lo Duca, con un passato da atleta ed un solido bagaglio di esperienza, maturato soprattutto nel delicato settore del mini-volley. Nuovo ingresso, nella collaborazione tecnica, quello di Maurizio Foti, già da tempo nell’orbita della dirigenza mamertina e che ha recentemente superato gli esami per conseguire la necessaria qualificazione.

Già iniziata la preparazione precampionato presso la Palestra Comunale “Ciantro” di Milazzo, impianto che ospiterà le gare ufficiali di tutte le squadre del sodalizio. Dopo un’attività graduale mirata alla riattivazione muscolare, con esercizi a corpo libero, e alla ripresa delle tecniche di base, prossimo step dedicato allo sviluppo delle fasi di gioco e all’aumento del carico di lavoro.

Il presidente Lo Duca evidenzia la bontà del settore giovanile

Le prime dichiarazioni del presidente Maurizio Lo Duca: “I titoli provinciali conquistato lo scorso anno, nelle categorie under 18 e under 16, sono la logica conseguenza di un lavoro anzitutto mirato alla cura educativa. Crescere le nostre ragazze, secondo sani principi, costituisce uno stimolo e un obiettivo fondamentale per chi, come noi, fa della famiglia il riferimento principale.

Non a caso, da anni ormai, puntiamo su uno staff tecnico di grande affidabilità, anzitutto, umana. Mi fa piacere evidenziare, e lo faccio con orgoglio, che gran parte del gruppo della prima squadra, è costituito – conclude il presidente – da ragazze, giovanissime, provenienti dal nostro settore giovanile ed ancora in età per disputare i campionati di categoria”.