Milazzo, la Polisportiva Nino Romano riabbraccia Alessandra Musicò - Tempostretto

Alessandra Musicò, ruolo opposto, torna a casa a Milazzo, giocherà in Serie C

MILAZZO – Inizia sotto una buona stella la stagione della Polisportiva Nino Romano. La società del presidente Maurizio Lo Duca è lieta di comunicare, infatti, il ritorno in team di Alessandra Musicò (classe 1999 – schiacciatore/opposto), capitano di sempre e prezioso innesto che andrà a rafforzare l’ampia linea verde della prima squadra mamertina.

Dodici stagioni, le sue, con la casacca rossoblù: dal 2005 al 2017. Dai campionati con le varie categorie under fino all’esordio in serie D prima e nel torneo verticistico regionale nella stagione 2010: una lunga storia di graduale crescita, personale e al servizio della squadra, che le ha consentito di conquistare l’affetto e la stima dello staff dirigenziale, addetti ai lavori e avversari.

“Per noi – dichiara Maurizio Lo Duca – è come se non fosse mai andata via, anche se ci è mancata e siamo, ovviamente, felicissimi di averla nuovamente con noi. Si è sempre distinta per gentilezza e caparbietà. Sarà un esempio – soprattutto per le più piccole – che meritano di crescere al fianco di una persona dal cuore speciale come Alessandra”.

Intanto, si intensificano i ritmi degli allenamenti in vista dell’inizio della prossima stagione, fissato nel weekend 22/23 ottobre prossimo. Resa nota, a cura della Fipav Sicilia, la composizione dei gironi di serie C. Il sodalizio mamertino inserito nel girone B con altre undici squadre; a far gradita compagnia, altre due messinesi: il Messina Volley e la neopromossa Ssd UniMe.

La carriera di Musicò: “Ritorno a casa”

Per motivi di studio lascia la Sicilia e nella stagione 2017/2018 arriva l’esordio in serie B2 a Caselle Torinese. Nel campionato successivo la possibilità di indossare nuovamente, anche se per poco, i colori della Nino Romano che Alessandra coglie con grande entusiasmo. Nel 2019 torna in Piemonte, in serie C, a Santena (To) dove deve arrendersi ad un fastidioso infortunio al polpaccio e al contestuale stop dei campionati a causa della pandemia. Due lunghissimi anni di inattività fino al desiderio, più forte di tutto, di tornare a lottare e a gioire insieme a chi l’ha formata umanamente e pallavolisticamente.

Alessandra Musicò: “Quasi mi sono dimenticata come è iniziato tutto! La mia prima volta in palestra mi ha accompagnata mio papà e da lì un grande amore per questo sport e per la Polisportiva Nino Romano con cui ho percorso tutta la trafila, dalle giovanili alla prima squadra. Sono stata fuori per studio e lavoro dove ho continuato a coltivare questa passione; adesso eccomi qua, son tornata!”

“La pallavolo mi ha insegnato tanto. La Polisportiva Nino Romano – continua Alessandra visibilmente emozionata – è come una seconda famiglia. Si torna sempre dove si è stati bene e se sono qui un motivo c’è. Sarò tra le veterane di un gruppo che si sta amalgamando ed imparerò piano piano a conoscere. Ci stiamo allenando bene ed ho trovato delle compagne, seppur giovanissime, molto determinate e capaci”.