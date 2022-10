Milazzo. L’amministrazione vuole 32 nuove telecamere sul territorio

Un potenziamento del sistema di videosorveglianza, già attivo a Milazzo, è quanto voluto dall’amministrazione Midili

MILAZZO – Il sistema di videosorveglianza della città del Capo verso un potenziamento. A volerlo è l’amministrazione Midili, che punta all’installazione di 32 nuove telecamere sul territorio. L’obiettivo primario sarà quello di proteggere dagli atti vandalici i principali siti di interesse turistico, ma anche i plessi scolastici, gli edifici pubblici e le zone adiacenti ai locali notturni.

«Insomma –dichiara il sindaco Pippo Midili- si vuole porre in essere strategie che facciano aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, che contrastino ogni forma di illegalità e favoriscano l’impiego delle forze di polizia per far fronte alle esigenze di sicurezza, anche quelle straordinarie, del nostro territorio».

Per potenziare il sistema di videosorveglianza si punterà ai fondi destinati a Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia nell’ambito del programma “Legalità 2014-2020” del Ministero dell’Interno. Già presentato uno studio di fattibilità tecnico-economica, per l’importo complessivo di 150.000 euro.