Milazzo. Le borse studio della Caronte agli studenti del “Da Vinci”

Sono 5 gli studenti del “Da Vinci” di Milazzo premiati con le borse studio della Caronte & Tourist. La cerimonia alla presenza del sindaco

MILAZZO – Cerimonia di premiazione per cinque studenti dell’Itet “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, ai quali sono andate le borse studio messe a disposizione dalla Caronte & Tourist. Si tratta di studenti neo-diplomati con il massimo dei voti a conclusione del percorso di studi in trasporto e logistica.

Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili e la dirigente scolastica Stefania Scolaro. In rappresentanza del Gruppo Caronte hanno presenziato Vincenzo Franza e il responsabile del personale e comunicazione Tiziano Minuti. Presenti anche la famiglia Rizzo-Bonaccorsi, il comandante della Capitaneria Luca Torcigliani, il presidente dell’Area marina protetta Giovanni Mangano e il presidente della rete nazionale degli istituti nautici Andrea Tomaselli. Nel corso dell’incontro si è sottolineato l’importante ruolo della scuola nel coltivare passioni e interessi degli studenti, oltre che l’importanza di un percorso di studi dedicato ai trasporti in una città marittima e a vocazione turistica come Milazzo.