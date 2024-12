Milazzo. L’ex Convento dei Cappuccini un centro d’aggregazione?

Un nuovo progetto per l’ex Convento dei Cappuccini, a Milazzo, per rendere l’intera struttura un centro d’aggregazione giovanile

MILAZZO – L’ex Convento dei Cappuccini di Milazzo diventerà un centro d’aggregazione giovanile. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che ha presentato un progetto esecutivo da 750mila euro denominato “Cappuccini Youth sport hub”.

L’ex Convento dei Cappuccini aveva già ottenuto un finanziamento 1.100.000 euro per la realizzazione di un centro d’accoglienza per soggetti in difficoltà. Adesso si punta a intercettare i fondi dell’avviso pubblico dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, in attuazione del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. Tra gli interventi previsti, oltre al recupero strutturale, anche l’implementazione di un nuovo arredamento.