A Milazzo il memorial “Peppino Lucchesi”. Sospesa l’isola pedonale

La manifestazione sportiva è nata in memoria di Peppino Lucchesi, scomparso nei mesi scorsi e grande appassionato di ciclismo

MILAZZO – Niente isola pedonale questo fine settimana, nella città di Milazzo dove si svolgerà il primo memorial di ciclismo dedicato a “Peppino Lucchesi” venuto a mancare nei mesi scorsi e grande appassionato di ciclismo oltre che mecenate del mondo dello sport.

La decisione di sospendere l’isola pedonale nel centro, che partirà dal prossimo 21 luglio, è stata presa al fine di non congestionare la viabilità. Per garantire lo svolgimento della manifestazione, organizzata dall’Asd Team Meca in collaborazione con l’Acsi ciclismo e il Comune di Milazzo, sono state disposte infatti diverse modifiche alla viabilità.

Le modifiche alla viabilità

Nello specifico, si legge in una nota del Comune, è stato disposto per sabato 15 luglio dalle 12.0 alle ore 20.00 e comunque sino al termine della manifestazione l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, presso il Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra la via C. Colombo e la chiesa di S. Giacomo), nella via Cristoforo Colombo, in Piazza Roma (lato est), in via Umberto I° (tratto compreso tra Piazza Roma e l’intersezione con la via Chinigò), in via Chinigò, in via Cassisi, in via F. Crispi, presso Piazza della Repubblica e presso il Vico Calì.

Dalle 15.00 alle 20.00 e comunque sino al termine della manifestazione è stata disposta l’istituzione del divieto di transito veicolare presso il Lungomare Garibaldi (tratto compreso dalla via Colombo e la chiesa di S. Giacomo) presso via Cristoforo Colombo, presso la Rotatoria di Piazza Roma (lato est), presso via Umberto I° (tratto da Piazza Roma all’intersezione con la via Chinigò), presso via Chinigò, via Cassisi, via F. Crispi, presso Piazza della Repubblica, presso Piano Baele e presso Piazza Caio Duilio, fatta eccezione dei veicoli di Polizia, di Soccorso e dei veicoli dell’organizzazione a seguito della gara ciclistica. È stata disposta, inoltre, l’inversione del senso unico di marcia in via Luigi Rizzo, nel tratto compreso tra la via Cassisi e la via Calì, con direzione di marcia consentita nord/sud per i veicoli provenienti dal parcheggio interno la via Luigi Rizzo ed i veicoli provenienti dal Molo Marullo, e con obbligo di svolta a destra verso via Calì; Disposta, inoltre, l’inversione del senso unico di marcia anche in via Calì, con direzione consentita est- ovest; Istituzione del divieto di transito veicolare, quindi, presso via Luigi Rizzo, all’intersezione con la rotatoria di Largo dei Mille e sulla via Madonna del Lume, all’intersezione con la via Del Sole, con obbligo di svolta a destra verso via Del Sole.