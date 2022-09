Milazzo. Museo del le tradizioni marinare: affidati i lavori

Sono stati affidati i lavori necessari a rendere fruibile l’ex asilo Calcagno, a Milazzo, che diventerà presto il nuovo Museo delle tradizioni marinare

MILAZZO – Nuovo passo in avanti per la realizzazione del “Museo delle tradizioni Marinare” a Milazzo, che sorgerà presso i locali dell’ex asilo Calcagno. L’opera, il cui progetto è stato redatto a luglio dello scorso anno, è stata finanziata con decreto del presidente della regione.

Ad aggiudicarsi i lavori l’impresa “Sgro Alberto Alvaro Daniele” di Catania, con un ribasso percentuale del 30,84 % sul prezzo a base d’asta per un importo contrattuale di euro 529.107,72 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tra gli interventi previsti lavori di miglioramento sismico della struttura, l’apposizione di una nuova pavimentazione e la realizzazione di scale e ascensori. L’amministrazione ha già anticipato che porterà avanti l’iter necessario al riconoscimento del museo già a lavori in corso.

«Uno dei punti chiave del nostro progetto di rigenerazione urbana –dichiara il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- era proprio il recupero dell’asilo Calcagno e la realizzazione del Museo delle tradizioni marinare e sono contento che nel giro di meno di un anno siamo riusciti a trovare le risorse grazie all’impegno del presidente della Regione e a definire gli atti di gara. Mi auguro che già ad ottobre i lavori possano iniziare».

