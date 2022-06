Milazzo, nuova viabilità al borgo: dai pass ai divieti di sosta

Cambiamenti nella viabilità al Borgo antico di Milazzo, dove sono stati istituiti divieti di transito e di parcheggio. Ecco i dettagli

MILAZZO – Cambia la viabilità presso il Borgo antico di Milazzo. Diverse le disposizioni attuate con lo scopo, spiega il comune, di garantire la vivibilità della zona ai residenti e migliorare al tempo stesso la circolazione.

Disposti il divieto di transito e di sosta

Nello specifico, è stato stabilito il divieto di transito prezzo via Duomo Antico, con alcune eccezioni. Il divieto, infatti, non varrà per i veicoli autorizzati e per i residenti di via Duomo Antico, via Trincera, via Salita Castello, via Montecastro, via Immacolata, Vico Del Re, Vico I Castello, Vico II Castello, Vico Composto e via Dei Castriciani.

Stabilito anche il divieto di sosta, che sarà valido presso via impallomeni presso il lato Est, nel tratto compreso dal civico 22 al civico n. 40; via impallomeni lato Ovest, nel tratto compreso dal civico n. 53 al fronte civico n 24; via Salita San Francsco lato Est, nel tratto compreso dall’intersezione con via Del Quartiere all’intersezione con Piazzale San Francesco; Via D’Amico Rodriguez lato Est,nel tratto compreso dal civico n 44 all’intersezione con Piazzale San Francesco; via Sa Domenico lato Est, nel tratto compreso dal civico n. 2 al civico n. 34; Via San Giuseppe lato Est, nel tratto compreso dal civico n. 6 al civico n. 42; via San Giuseppe lato Ovest, nel tratto compreso dal civico n. 75 all’intersezione con la via Cambria; via Papa GiovanniXXIII lato Est, nel tratto compreso dall’intersezione con la via Cambria al civico n. 60; via Montecastro lato Ovest, nel tratto compreso dal civico n. 39 al civico n 1; Via Immacolata lato Sud, nel tratto compreso tra il civico n. 5 e il il civico n 3, per un totale di n. 4 stalli; Via Trincera, nel tratto compreso tra il civico n. 4 e l’intersezione con vico II Castello.

Per il divieto di sosta varrà quanto stabilito per il divieto di transito, ovvero sarà possibile la sosta ai mezzi muniti di permessi e ai residenti muniti di apposito pass. Prevista anche la possibilità di parcheggio per le strutture alberghiere sprovviste di una propria area di sosta privata e per i titolari di strutture ricettive, attività commerciali, artigianali e professionali.

I permessi e i pass potranno essere richiesti direttamente online, tramite il sito web del comune previa registrazione.