Milazzo, nuovo decoro per il cimitero: al via pulizia e interventi

Diverse iniziative per il cimitero comunale di Milazzo, dove si prevede un servizio di pulizia attivo tutto l’anno e il ripristino della zona interessata dal crollo

MILAZZO – Nuovi interventi per il cimitero comunale di Milazzo, dove già da qualche giorno sono state avviate le operazioni di pulizia e manutenzione delle aree. Il servizio di pulizia cimiteriale, infatti, è stato affidato alla ditta Ecocet di Pace del Mela.

Al momento l’affidamento ha una scadenza fissata al 12 dicembre, ma l’amministrazione promette un servizio attivo tutto l’anno.

«Il cimitero –ha dichiarato l’assessore Maurizio Capone- merita di essere attenzionato 12 mesi all’anno e non solo nel periodo in cui si avvicina la ricorrenza dei defunti. In questi mesi abbiamo notato tante criticità che ci hanno indotto ad adottare questa soluzione esterna che ritengo risolverà definitivamente il problema, offrendo ai visitatori un luogo decoroso come è giusto che sia».

Capone ha quindi anticipato che i bagni presenti al cimitero saranno nuovamente resi fruibili, mentre risultano già avviati i lavori di ripristino del muretto crollato lo scorso anno a causa di un cedimento della parete. L’assessore ha poi concluso annunciando la prossima realizzazione di un altare dedicato ai bambini mai nati, con l’obiettivo di offrire un luogo di preghiera e di raccoglimento per tutti coloro che sono stati colpiti dal lutto perinatale.

Articoli correlati