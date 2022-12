A Milazzo un nuovo parco inclusivo: l’inaugurazione a San Papino

Taglio del nastro sotto le feste per il nuovo parco inclusivo di San Papino, a Milazzo, che diventa fruibile per l’intera cittadinanza

MILAZZO – Ufficialmente inaugurato il tanto atteso parco inclusivo di San Papino, a Milazzo. Lo scorso 23 dicembre il taglio del nastro istituzionale, alla presenza del sindaco Pippo Midili, dei rappresentanti della “Puca Costruzioni” che ha eseguito i lavori e dei rappresentati di giunta e consiglio comunale, per il quale è intervenuto anche il presidente Alessandro Oliva. Presente anche il sacerdote Graziano Bruno, che ha benedetto il nuovo parco.

«Un parco giochi inclusivo fruibile anche dai diversamente abili -ha dichiarato Midili- un luogo senza ostacoli con una grande superficie e giochi in metallo resistenti agli agenti atmosferici. Una iniziativa che ci consente di conseguire due risultati importanti nello stesso tempo: dare a tutti i cittadini un’opportunità in più di fare attività sportiva all’aperto e valorizzare l’area di San Papino che da tempo era in stato di abbandono, creando anche i presupposti per organizzare eventi e piccoli contest in discipline, come il calisthenics, molto attrattive che presto procederemo anche ad inaugurare. Il prossimo obiettivo è poi quello riqualificare la porzione di piazza rimanente per la quale gli uffici stanno predisponendo la progettazione esecutiva su input dell’amministrazione».

Il parco, che è dotato di diversi accorgimenti per rendere le attività ludiche in sicurezza come la pavimentazione in gomma anti urto, presenta due diverse aree destinate ai bambini e suddivise in fasce d’età: una per i più piccoli, dai 2 ai 4 anni e una per i più grandi, dai 6 ai 12 anni.

