Milazzo. Piano triennale opere pubbliche, interventi da 100 milioni

Presentato il Piano triennale delle opere pubbliche nel Comune di Milazzo, che prevede interventi da 100 milioni di euro

MILAZZO – Via libera dalla giunta di Milazzo al Piano triennale delle opere pubbliche. Il piano prevede un investimento di circa 100 milioni di euro, relativi ad interventi di varia natura tra cui alcuni già supportati da progetti esecutivi.

Nello specifico, si parla di opere pubbliche legate alla tutela del litorale, alla valorizzazione del Borgo marinaro di Vaccarella e opere di ristrutturazione e riqualificazione in diverse aree. Tra i progetti imminenti, la realizzazione di una rotatoria sulla statale 113, lavori di messa in sicurezza nella contrada Bevaceto e l’efficientamento energetico di diverse strutture pubbliche. Previsto anche un intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche del santuario di Sant’Antonio, a Capo Milazzo.