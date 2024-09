Milazzo. Presentata la “IV giornata di Educazione allo Sport”

Una festa di sport in Marina Garibaldi il 6 ottobre. Sabato 5 al teatro Trifiletti un talk show con grandi ospiti

MILAZZO – Grande evento in programma il primo weekend di ottobre a Milazzo. La quarta giornata di educazione allo sport radunerà più di cinquanta discipline ed è una chiamata a tutte le società del mamertino e non solo che si dovranno mostrare unite per quello che, anche se non viene annunciato, è il fine ultimo, ovvero puntare sull’impiantistica. Il riferimento, a sindaco Midili e assessore Nicosia presenti davanti ad una sala gremita, è stato fatto almeno due volte dal presidente Gianluca Venuti nel corso della conferenza stampa di ieri, domenica 22 settembre, all’Eolian Palace Hotel.

Più di cinquanta discipline sportive, oltre settanta le società coinvolte, dodicimila metri quadrati di suolo pubblico occupato per l’evento che non sarà composto unicamente dalla giornata del 6 ottobre, quando dalle ore 8 alle 20 ci saranno gli stand e i palchi. Il via infatti sarà dato già dal pomeriggio precedente, il 5 ottobre alle ore 17, al teatro Trifiletti dove si svolgerà un’interessante discussione sullo sport con tante personalità.

Presente in sala, e farà di tutto per esserci anche alla giornata, la mascotte dell’evento “Marko’s”. Nato da un avatar disegnato dal piccolo Marco Bucalo, durante il lockdown infatti il pupazzo ha la mascherina, adesso gira per gli eventi siciliani e nazionali, è la mascotte ufficiosa della Fidal. Il messaggio che vuole trasmettere è che da un problema può nascere un’opportunità e non bisogna arrendersi mai.

Per Milazzo sarà un’importante vetrina anche nazionale, visto che sono attesi rappresentanti delle federazioni sportive, e gode già di una buona visibilità in tutta Italia in virtù del fatto che lo Sportcity Day, in programma nelle altre città italiane nella giornata di ieri, a Milazzo è stato concesso di viverlo proprio il 6 ottobre.

Il ricco programma di Educazione allo Sport

Al talk show al teatro Trifiletti, con ingresso libero, un momento che il presidente di Movimento Sportivi Milazzesi definisce “sarà di grande crescita”, ci saranno Ruggero Alcanterini e Fabio Pagliara, per sottolineare poi la centralità delle discipline para-olimpiche tra gli invitati anche Andrea De Vicenzi e Carolina Costa.

La giornata di domenica si aprirà con la camminata della Sda Ama Camminare alle ore 9. Quasi contestualmente partirà anche la staffetta 100 persone per 100 km, sarà possibile iscriversi per partecipare percorrendo un km a testa, un momento che durerà tutta la giornata e sarà anche occasione per ricordare Vincenzo Fiasconaro. Alle ore 10 toccherà al ciclismo con la partenza della passeggiata che avrà tra i protagonisti Andrea De Vicenzi, atleta para olimpico, Paolo Tiralongo, ex gregario di Nibali e Contador, e Gianni e Marzia protagonisti negli anni recenti del “Giro dei due Mari”. Sarà inoltre allestito, perché Milazzo in quella data ospiterà una tappa del campionato italiano, l’arena per il Poliphemus Mma. Nel frattempo tutte le società avranno i loro stand per far conoscere le proprie discipline e quelle che ne avranno fatto richiesta avranno spazi di 20 minuti su uno o entrami i palchi che saranno allestiti per l’occasione.

Gli interventi di sindaco e assessore

“Una scommessa per il Movimento Sportivi Milazzesi – dichiara il sindaco Pippo Midili – e per la città perché chiudiamo un’area importante. Sono sicuro che Milazzo esprimerà tutta la propria vitalità, mi auguro vada tutto per il meglio. Per quanto riguardo lo sforzo del Comune ci impegneremo per l’altra metà della medaglia, ovvero che chiuderemo buona parte della città e dovremo subire le critiche. Ci saranno bus elettrici che potranno essere utili alla manifestazione o anche ai residenti che non potranno transitare in Marina Garibaldi. Vi auguro di divertirvi ed essere consapevoli che lo sport fa stare meglio”.

L’allestimento degli stand inizierà la mattina del 6 ottobre, contestualmente saranno rimosse eventuali vetture. Dopo le ore 18:00, quando sul palco principale ci saranno i saluti istituzionali e si chiuderà la manifestazione, inizierà lo smontaggio per permettere di ripristinare il normale transito veicolare. Il sindaco, a margine della conferenza stampa, ci ha assicurato che sono state individuate aree di parcheggio e capolinea delle navette per rendere meno difficoltosa possibile la circolazione quel giorno, ma i dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

Parola all’assessore Antonio Nicosia che sulla giornata si è così espresso: “Lo sport sono tante discipline che aiutano a crescere i nostri figli e i giovani del futuro. Quando mi è stato proposto di fare questa giornata non ho potuto esimermi. Milazzo con questo evento si proietta a capitale della Sicilia, continuate così perché eventi del genere non devono perdersi”.