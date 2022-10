A Milazzo scerbatura eco-friendfly: al via l'utilizzo dell'Eco-City

La città di Milazzo cambia rotta sul tema della scerbatura. Per rimuovere le erbacce dal territorio sarà utilizzata una tecnica totalmente ecologica

MILAZZO – Stop all’interdizione di aree per le operazioni di scerbatura, a Milazzo, dove non saranno più utilizzati prodotti con componenti chimiche. La città del Capo ha infatti avviato una nuova collaborazione per l’utilizzo di un’innovativa tecnica per rimuovere le erbacce dal territorio, in maniera del tutto ecologica.

Già oggi le prime operazioni di prova, effettuate per mezzo del macchinario “Eco City” della ditta sarda Herbeeside. Il nuovo macchinario sfrutta una particolare tecnica capace di produrre uno “shock termico” sulle erbacce per impedirne la ricomparsa e, contemporaneamente, nutrire il terreno e sanificare le zone interessate come i marciapiedi e le strade.

Il rappresentante della Herbeeside, Nicola Cossu, ha approfondito il funzionamento del nuovo macchinario spiegandone il funzionamento: «La Herbeeside –ha dichiarato- si compone di un macchinario, con accessori che variano in base al contesto da trattare, e di un additivo brevettato di origine naturale che viene erogato a temperature fino a 140°. Il sistema Herbeeside provoca uno shock termico alle piante infestanti che ne determina l’essiccazione in meno di 24 ore, nutrendo però il terreno e tutelando gli esseri umani e gli insetti impollinatori».

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che commenta: «Abbiamo verificato che si tratta di un macchinario rapido ed efficace, usa sostenibilmente l’acqua e inquina 1.000 volte meno di un decespugliatore con rendimenti nettamente superiori».