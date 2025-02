Milazzo. Recupero ex Cappuccini, approvato il progetto esecutivo

Approvato il progetto esecutivo per trasformare l’ex Convento dei Cappuccini, a Milazzo, in una “Stazione di posta” per soggetti in difficoltà

MILAZZO – L’ex Convento dei Cappuccini di Milazzo pronto a trasformarsi, grazie a 1,1 milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr– Misura 5. La giunta comunale di Milazzo ha approvato un progetto esecutivo, grazie al quale l’edificio sarà trasformato in una “Stazione di posta” che accoglierà soggetti in difficoltà.

La gara d’appalto avrà un importo pari a 500mila euro. Le restanti somme messe a disposizione dal PNRR, invece, saranno utilizzate per rendere funzionale l’edificio ormai in stato di abbandono da oltre 10 anni.

Soddisfatta l’assessora ai servizi sociali Natascia Fazzeri che dichiara: «Quella che, tecnicamente, viene definita “stazione di posta” è un investimento che gli enti locali portano avanti con lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all’alloggio temporaneo, in proprie strutture e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l’autonomia che per favorire una piena integrazione sociale. Nel caso del Distretto di Milazzo, che comprende 13 Comuni, l’immobile individuato è quello che ha ospitato fino ad alcuni anni addietro gli uffici Lavori pubblici».

