Milazzo. Rinviata la “Berrettella” di San Francesco di Paola

Il maltempo non ha risparmiato neanche San Francesco di Paola. A Milazzo è stata rinviata la processione della “Berrettella”

MILAZZO – Rinviata la tradizionale “Berrettella” di San Francesco di Paola, copatrono della città di Milazzo. A seguito della pioggia che ha impedito lo svolgimento della processione di domenica scorsa, la statua del santo è stata temporaneamente collocata all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore.

La tradizionale “Berrettella” si svolgerà il prossimo 11 maggio. Si partirà alle 17.30 dal pontile di Santa Maria Maggiore, su un mezzo della Guardia di Finanza. Come da tradizione, la “Berrettella” sarà seguita da un percorso in mare che culminerà con la preghiera del marinaio e il lancio di una corona in memoria dei Caduti in mare. Successivamente, avrà luogo la processione di San Francesco, con il passaggio per Vaccarella e il rientro serale al Santuario. Domenica, invece, si terranno le celebrazioni religiose presso la chiesa di Santa Maria Maggiore.

