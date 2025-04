Milazzo. Celebrazioni San Francesco di Paola: il programma

Tutto pronto per le attese e tradizionali celebrazioni in onore di San Francesco Da Paola, nella città di Milazzo. Il programma completo

MILAZZO – Al via i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, che ogni anno si svolgono nella città di Milazzo con grande partecipazione da parte della comunità. Si inizia questo sabato 3 maggio e si proseguirà sino a martedì 6 maggio. Il programma è stato curato, per la parte religiosa, da Padre Saverio Centro mentre, per la parte civile, dal Comitato.

Sabato 3 maggio è prevista alle 20:00 con la tradizionale processione notturna verso il Castello. Alla presenza del Correttore Provinciale, Padre Francesco Carmelita, il Sindaco Pippo Midili consegnerà simbolicamente la chiave della Città, seguita dall’Atto di Consacrazione della Città di Milazzo.

San Francesco da Paola in processione per Milazzo

Domenica 4 maggio, invece, si inizierà al mattino con il Solenne Pontificale, presieduto dal Vescovo Ausiliare della Diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, Cesare Di Pietro. Nel pomeriggio, alle 16:00, si terrà invece la Solenne Processione, che attraverserà il percorso tradizionale fino al Porto di Milazzo, dove il Comandante Alessandro Sarro renderà onori militari a San Francesco. Le navi saluteranno il passaggio del Santo con il suono delle sirene.

La processione farà sosta anche presso l’Istituto Leonardo Da Vinci, in occasione del decennale del nautico, oltre che presso il quartiere di Vaccarella dove è prevista la benedizione delle barche dei pescatori.

I festeggiamenti si concluderanno martedì 6 maggio con la processione della “Berrettella” di San Francesco, quando la statua del santo sarà portata in mare.