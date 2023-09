Milazzo. Riqualificare piazza Bevaceto, Bagli propone interventi

Il consigliere Bagli propone di intervenire sulla piazzetta di via Bevaceto, a Milazzo, affinché si operi una riqualificazione della zona

MILAZZO – Riqualificare la piazza di via Bevaceto, a Milazzo. È quanto proposto dal consigliere Massimo Bagli, in un’interrogazione. Il consigliere ha sottolineato l’importanza strategica della zona, soprattutto dal punto di vista naturalistico e turistico in quanto area d’accesso al Capo.

Bagli ha quindi proposto di avviare tutte le procedure necessarie all’intitolazione della piazza, coinvolgendo soprattutto gli studenti del milazzese attraverso un concorso di idee.

«La piazzetta -spiega Bagli- essendo situata in un punto panoramico e con affaccio sul mare dal quale si possono scorgere anche le bellezze naturalistiche e godere della vista oltre che della tranquillità del luogo merita di essere sistemata e valorizzata con la collocazione di panchine e altri elementi di arredo urbano, posizionando anche lampioni solari e verde attraverso protocolli con i vivaisti della zona».