Milazzo, stop alla “maledizione” del Palasport. Al via i lavori

Nicosia: “Con l’agibilità si potrà mettere la parola fine a quella che ormai viene denominata la “maledizione” del Palasport”

MILAZZO – Il Palasport di contrada Valverde, a Milazzo, verso la piena agibilità. Dopo i sopralluoghi delle scorse settimane, a cui è seguito l’annuncio di interventi di adeguamento, sono pronti a partire i primi lavori.

Si tratta di interventi di adeguamenti dell’impianto antincendio della struttura, per cui è già stato affidato l’incarico. Si attende il previsionale 2023, invece, per impegnare le risorse necessarie agli interventi sull’impianto elettrico. Dopodiché il Palasport potrà finalmente essere totalmente fruibile.

Una “maledizione” dice l’assessore Nicosia, che per lungo tempo ha impedito di utilizzare liberamente il Palasport: «Con l’agibilità si potrà mettere la parola fine a quella che ormai viene denominata la “maledizione” del Palasport -dichiara l’assessore- visto che da trent’anni a questa parte non si è mai potuto fruire della struttura nella sua interezza. In atto, dopo l’ultimo parere della commissione di vigilanza, è possibile solo la presenza massima di massimo 100 persone tra atleti e addetti ai lavori per le varie manifestazioni».