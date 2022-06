Milazzo, agevolazioni Tari. Convocato consiglio comunale

Agevolazioni sulla Tari, a Milazzo, al centro dell'ultimo consiglio comunale nel corso del quale si discuterà l'argomento

MILAZZO – Si punta a delle rimodulazioni sulla Tari, a Milazzo dove è stato convocato un consiglio comunale apposito nel corso del quale si discuterà la questione.

Nello specifico, nel corso del consiglio convocato per oggi alle 19.30 si tratteranno tematiche come la riduzione sino al 50% della tassa per le strutture stagionali così da agevolare quelle attività che non operano nel corso di tutto l’anno. Altre questioni riguarderanno una riduzione della Tari per i proprietari di seconde e terze case, per le persone con disabilità e un esonero per gli studenti fuori sede, che dovranno comunicare la propria situazione al comune.

Previste anche agevolazioni per i lavoratori a reddito minimo, secondo le soglie fissate dall’Inps, oltre che per quei lavoratori che hanno da poco perso il lavoro e che rientrano nelle soglie minime di reddito.