Milazzo, ultimi interventi per il Trifiletti per la ripartenza del teatro

Il teatro Trifiletti di Milazzo oggetto di altri interventi di adeguamento. Midili: “Restituiamo alla città un importante contenitore culturale”

MILAZZO – La città del Capo verso un ritorno del teatro Trifiletti, che già nelle scorse settimane ha ospitato dei nuovi eventi. Dopo i lavori, già eseguiti, per l’installazione di un nuovo impianto climatico, un nuovo impianto elettrico e un rinnovato sistema di illuminazione, tocca adesso alle tribune.

Il nuovo intervento riguarderà la collocazione di nuove poltroncine il velluto, per ammodernare anche la zona destinata ad ospitare gli spettatori.

Soddisfatto il sindaco Midili, che dichiara: «Restituiamo così alla città un importante “contenitore culturale”. Il “Trifiletti” è uno dei teatri storici di Sicilia e merita di essere valorizzato, sia come bene culturale, sia nell’offerta di iniziative culturali di qualità. E in tale direzione vogliamo muoverci non appena la struttura sarà pienamente funzionale, attraverso una programmazione che sia di richiamo per gli amanti dell’arte, della musica e dello spettacolo. E sarà opportuno promuovere diversi appuntamenti, tanto la cultura è fattore determinante per una città che vuole crescere».

Già atteso uno dei primi appuntamenti del nuovo anno: il Trifiletti ospiterà l’evento “Milazzo classica” realizzato e promosso da Elvira Foti e Roberto Metro. Previsti anche diversi spettacoli, già inseriti nel cartello degli spettacoli che accompagnerà la città del Capo sino al prossimo maggio.

